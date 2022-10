Em apoio a Bolsonaro, Ratinho Junior reúne prefeitos em Arapongas

Da Redação

governador Ratinho Junior (PSD) e prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC)

O governador Ratinho Junior (PSD), por intermédio do diretório estadual do seu partido e em companhia do prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC), promove nesta quinta-feira (20) à noite, em Arapongas, uma reunião suprapartidária de apoio à candidatura à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), neste segundo turno das eleições.

O encontro, no Recanto Festas, vai reunir prefeitos de quatro associações regionais de municípios: Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunopi). A intenção de Ratinho Junior é mobilizar prefeitos em busca de mais votos para Bolsonaro nesta reta final de campanha.

Antes da reunião com prefeitos, o governador Ratinho Júnior fará uma visita, à tarde, às novas instalações do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, recém-inaugurado em Arapongas. “O governador faz questão de conhecer o nosso novo colégio da região sul, obra que conseguimos graças ao apoio do governo estadual”, diz o prefeito Sérgio Onofre.

O ato contará com a presença de demais autoridades, lideranças e representantes do Núcleo Regional de Educação. O colégio foi inaugurado no dia 16 de setembro, porém, por ser período eleitoral (Ratinho foi reeleito no 1º turno), o governador não teve como participar do evento.

