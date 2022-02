Da Redação

Eletrônicos contrabandeados são apreendidos em Arapongas

Durante patrulhamento nesta quarta-feira (9), a equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) viu um Renault Sandero, com placas de São Paulo, na PR-444, KM 2, em Arapongas. O carro era conduzido por uma motorista, que demonstrou nervosismo ao ver os policiais, causando suspeita. Dentro do veículo, segundo a equipe, havia mais uma mulher.

Na revista dentro do Sandero foram localizados diversos produtos de origem estrangeira. A mercadoria localizada foi um TP LINK TL-WR94 HP, cinco TP LINK AX 1500, três TP LINK AC 1900, um TP LINK AX 6600, três TP LINK AC 1200 DECO E4, quatro TP LINK AX 5400, dois TP LINK AC 2200, cinco TP LINK AC 1300/2000, duas TP LINK AC 1300/3800, nove TP LINK TL-WA850RE, cinco ALEXA ECHO AUTO, uma Pioneer DJ DDJ 400, uma Pioneer DJ HDJ-X5, cinco UNIFI NETWORK UAP AC LITE, três TP LINK MC 111 CS, quatro cabos USB MICROSOFT, quatro fones de ouvido Sony, dois V 1600 D-MINI (MOLDEN), quatro Amazfit GTS 2 MIN, dois router board MIKRO TIK HEK S, três ROUTER BOARD MIKRO TIK HEK, uma router board MIKRO TIK METAL 52 AC, três azeites de 5 litros, duas JBL GO 3, três JBL GO 4 e um protetor Epson Model H981 A.

A motorista, conforme os policiais, se identificou como dona da mercadoria. Feito contato com o plantão da Receita Federal, a equipe foi orientada a apreender os produtos e liberar a motorista e passageira. A mercadoria foi levada para o pátio da receita.