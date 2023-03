EJA de Arapongas já atendeu cerca de 960 alunos

Da Redação

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) leva o acesso à aprendizagem para as pessoas que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria ou daqueles que não tiveram continuidade nos estudos no Ensino Fundamental ou Médio. Neste sentido, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem fortalecido e incentivado a modalidade.

Atualmente, o ensino é ofertado em sete Escolas Municipais, com turmas de 1º ao 5º ano - Fundamental I. Neste ano, 126 estudantes ingressaram na EJA, e as matrículas seguem abertas. “ Nosso ano letivo começou em fevereiro, mas ainda mantemos as matrículas abertas para os que têm interesse. Nunca é tarde para aprender. E estamos à disposição para incentivar e contribuir neste sentido ”, diz a coordenadora pedagógica da EJA, Andréia Ceron. Ainda segundo a Semed, de 2018 a 2022, cerca de 960 alunos foram atendidos.

ENSINO

A EJA é ofertada de forma presencial e gratuita, onde os alunos recebem o kit de material escolar e uniforme, atendendo alunos com idade acima de 15 anos ou mais, que não concluíram o Ensino Fundamental I (1º ao 5º), ou que buscam alfabetização. Lembrando que os alunos de 15 a 17 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

MATRÍCULAS

Para se matricular, basta procurar um dos polos com a modalidade:

-Escola Municipal Albor Pimpão Ferreira - Rua Codornix, 290, Jardim Lorena

-Escola Municipal Profª Aleydah da Costa Santos Oliveira – Rua Biguá-una 215, Jardim Monte Carlo

-Escola Municipal Desembargador Clotário Portugal - Rua Tuim, 216 (Vila Triângulo)

-Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Junior - Rua Dançador Estrela, 71, Alto da Boa Vista

-Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro - Rua Triste Pia, 705 (Jardim Primavera)

-Escola Municipal Papa João Paulo ll - R. Pato-Mergulhador, s/n - Conjunto Petrópolis,

-Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas - R. Faisão, 585 - Vila Sampaio

*As matrículas estão sendo realizadas durante o horário de expediente das escolas: 8h às 11h – 13h às 17h*

Documentação

Para a matrícula é necessário:

- Comprovante de residência

- Documentos pessoais (RG e CPF)

- Histórico Escolar – para aqueles que não concluíram o Ensino Fundamental - l

