Educação de Arapongas realiza visita técnica em Umuarama

Comitiva de Arapongas visitou Umuarama

Nesta última segunda-feira (13), o secretário municipal de Administração de Arapongas, Gabriel Esper, realizou uma visita técnica à Prefeitura de Umuarama, no Noroeste do Paraná. A visita teve como objetivo conhecer as adequações que a cidade está implantando com a entrada em vigor da Lei Federal 14.133/2021.

Essa lei é responsável por regulamentar disposições referentes às licitações e contratos administrativos, em substituição à Lei Federal 8.666/1993. A visita contou também com a participação do diretor de Compras, Carlos Venegas, do diretor de Licitações, Valdinei Juliano Pereira e demais representantes da pasta.

Segundo a Prefeitura de Umuarama, a Capital da Amizade se adiantou quanto à atualização de procedimentos, e as adequações têm chamado a atenção de outros municípios. O grupo foi recebido pela secretária de Administração, Sara Urbano.

Segundo Esper, é importante a troca de experiências e ideias entre os municípios. “A cidade de Umuarama está bem adiantada em sua legislação, tratando das novas regras que passarão a valer a partir do dia 1º de abril. Com isso, tivemos uma visita bastante produtiva. Acredito que vamos conseguir facilitar bastante o processo da Lei Nova, favorecendo a gestão como um todo”, salientou.

Durante a breve reunião no gabinete, o prefeito Hermes Pimentel destacou a importância da troca de experiências entre as administrações municipais e de parcerias que podem surgir destes contatos. “Temos todos interesse em fazer o melhor na administração. Graças ao trabalho da nossa equipe temos obtido bons resultados e isso deve ser compartilhado com outras prefeituras, na busca pela eficiência em gestão e observância às normais legais”, completou.

Colaboração: Prefeitura de Umuarama

