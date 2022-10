Educação de Arapongas realiza palestra sobre dislexia; saiba mais

Da Redação

Nesta quinta-feira (13) a Prefeitura de Arapongas informou que a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por intermédio do Centro Municipal Especializado de Arapongas (Cemear), promoveu uma palestra com o tema "Novos olhares para a Dislexia".

Ministrado pela fonoaudióloga Vanessa Cristina Gorres, o encontro contou com a participação de diretores e supervisores das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's).

“A ação integra a Semana Municipal de Conscientização sobre a Dislexia. O município conta com um projeto de Lei, da vereadora Marilsa Staub, que dispõe sobre a criação da semana municipal de Conscientização sobre a Dislexia, a ser realizada todos os anos no mês de outubro”, afirmou a coordenadora do Cemear, Kátia Merselian.

Gorres é formada em pedagogia pela Unopar, especialista em Autismo e Distúrbios de linguagem infantil, pós-graduada em Fonoaudiologia Hospitalar e Neuropsicopedagogia, Pós-graduanda em Fonoaudiologia Neurofuncional e Terapeuta habilitada no Método Denver de Intervenção Precoce, e ABA Naturalístico.





Você sabia?

A Dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração.

Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas.

As causas dos transtornos podem ser de origem cromossômica ou hereditária, alterações cerebrais, produção excessiva de testosterona durante a gestação, encefalopatias, perturbação no parto ou no início da vida e desnutrições graves nos primeiros anos de vida.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

