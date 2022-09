Educação de Arapongas prepara Olimpíada de Robótica; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A formação contou com a presença de 30 professores do avançado e 13 docentes iniciantes da Robótica

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Arapongas reuniu professores da disciplina de Robótica em um novo curso de capacitação, no salão da Igreja Santíssima Trindade. A oportunidade visa aprimorar os trabalhos que serão desenvolvidos na Olimpíada de Robótica - que acontecerá no final do mês de novembro.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Sesi Cultura Paraná traz “homem banda” para Arapongas

Com 30 professores do avançado e 13 docentes iniciantes da Robótica, a formação foi ministrada pela assessora da Brink Mobil de Curitiba, Simone Leitão. Na capacitação foram tratados assuntos como:

continua após publicidade .

Robótica Educacional e sua importância;

Laboratório de Robótica Educacional;

Definição e Composição;

Etapas de implantação;

Metodologia das aulas;

Apresentação do material e atividades práticas.

Segundo Cristiane Rossetti, secretária da Educação de Arapongas, a Robótica tem dado passos positivos no município, fortalecendo a aprendizagem dos alunos e a integração dos professores. “A Olimpíada da Robótica vem para fortalecer ainda mais a disciplina, que já é um grande diferencial da nossa grade. Temos uma equipe consolidada, com a participação de profissionais especialistas – com a execução de formações continuadas. E queremos avançar cada vez mais”, disse Rossetti.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News