Educação de Arapongas é premiada durante evento, em Curitiba

O município foi premiado em duas categorias

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), participou nos dias 23,24 e 25 de novembro da Edição do Prêmio Destaque da Editora OPET, em Curitiba. O município foi premiado em duas categorias.

O evento proposto pela editora e pelo Sistema Educacional Família e Escola (SEFE) tem como o objetivo incentivar, valorizar, divulgar e compartilhar experiências educativas inovadoras que, em consonância com a BNCC, expressem transformação social e educativa.

As ideias devem ser planejadas e desenvolvidas por professores, gestores ou equipes de ensino das Secretarias Municipais de Educação de diversas regiões brasileiras, por meio dos materiais da editora.

Desta maneira, o município de Arapongas foi premiado em duas categorias.

Confira:

Educação Infantil - Coleção Entrelinhas Para Você (4 e 5) e Coleção Feito Criança Criança (4 e 5); com a participação do professor Paulo Jorge Dias Filho – do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e Ana Paucic – (Infantil IV); obtendo a 2ª colocação.

E na categoria Ensino Fundamental (Anos iniciais - 1º ao 3º ano) - Coleção Caminhos e Vivências e Coleção Meio Ambiente; com participação do professor Timóteo de Freitas Maciel – da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas (1º ano); com o 3º lugar.





RECONHECIMENTO

Nesta semana, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu os professores responsáveis pelos trabalhos premiados, além da secretária de Educação, Cristiane Rossetti, diretora do Ensino Fundamental, Vandrea Cestari e demais membros da Semed.

“Jovens professores, que assumiram há pouco tempo seus cargos, e já vêm se destacando. Que alegria poder ver nossa cidade sendo reconhecida. Sendo assim, parabenizamos todos os profissionais da Semed”, disse.

Rossetti também falou um pouco sobre a conquista. “Estamos muito felizes com a participação do munícipio, tendo em vista que, é o primeiro ano de implantação do sistema da Rede Municipal e já alçamos resultados positivos”, falou.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

