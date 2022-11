Educação de Arapongas divulga calendário escolar de 2023; saiba mais

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou nesta quarta-feira (16) o calendário escolar referente ao ano letivo de 2023 das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's).

De acordo com as informações, as aulas terão início no dia 02 de fevereiro. No dia anterior, 1º de fevereiro, acontecerá os estudos e planejamentos, momento em que os docentes preparam as ações do primeiro semestre.

Para os alunos, o recesso de julho começa no dia 08 e vai até o dia 21, retomando normalmente às atividades na segunda-feira, 24 de julho. Os professores, por sua vez, passarão por planejamento e formação continuada nos dias 10 e 11 de julho.





Segundo Semestre

As aulas do segundo semestre de 2023 acabam no dia 20 de dezembro, com o encerramento do ano letivo no dia 21. Ao todo, serão 200 dias letivos, sendo 102 no primeiro semestre e outros 98 no segundo.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

