Educação de Arapongas adquire máquina de escrever em Braille

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), adquiriu recentemente uma máquina de escrever em Braille – da marca Standard Perkins.

continua após publicidade .

O equipamento dará novo reforço no ensino para os alunos que apresentam alguma deficiência visual. Inicialmente, a máquina de braille vai ficar à disposição da Escola Municipal Padre Germano Mayer, na Vila Nova. E será utilizado com a aluna Isabela Silva Rodrigues, de 9 anos, que apresenta cegueira total e autismo.

Na tarde de terça-feira (27), o prefeito Sérgio Onofre e o secretário da Educação, Luiz Roberto dos Santos, o professor Peta, fizeram a entrega da máquina e também de um soroban – utilizado para a aprendizagem de cálculos matemáticos. O ato contou com a presença da estudante Isabela, de sua mãe Emily Alessandra de Oliveira Silva, e demais profissionais da educação. Peta comemorou a aquisição, que muito contribui para a inclusão dos alunos. “ Nós havíamos emprestado a máquina de braille da cidade de Califórnia, município em que a Isabela residia com a família. E agora, temos o nosso próprio equipamento, e isso é uma satisfação. Graças ao empenho de toda a nossa equipe, e também dos esforços do prefeito Onofre com a área da educação”, disse.

continua após publicidade .

O prefeito parabenizou a dedicação de toda a equipe, e enalteceu a importância de ferramentas práticas para a qualidade da educação. “ Temos buscado uma estrutura que atenda todos os nossos alunos. Inclusão na educação é importante. Com essa nova máquina, nossa aluna Isabela, e qualquer outro que apresente alguma deficiência visual, poderá aprender cada vez mais”, frisou.

A professora de apoio, Paulina Shigueko Araki, especializada em deficiência visual, também acompanhou a entrega, e se diz ainda mais otimista com os trabalhos a serem desenvolvidos. “ A máquina de braille é utilizada para os alunos de baixa visão, ou totalmente cegos, como é o caso da Isabela. Passamos tudo em braille para ela fazer a leitura, existe toda uma grafia em braille, com combinação dos pontos. Por isso, é um equipamento essencial. Já o soroban é utilizado na matemática. Ambos são muito utilizados, ficamos animados com a chegada desses novos materiais.

Animação também por parte da aluna. Isabela já aproveitou para utilizar a nova máquina e o soroban. “ Eu amei muito. Agora vou escrever o nome de todos que estão aqui”, brincou a aluna.