Ecoselo é entregue para 29 empresas moveleiras de Arapongas

Cleverson Forato, da I9, faz a entrega do Ecoselo para José Lopes Aquino, da Colibri e presidente do Sima

Nesta semana, 29 empresas moveleiras de Arapongas foram certificadas com o Ecoselo, comprovando o comprometimento com uma produção baseada na sustentabilidade e no respeito à legislação ambiental. O programa é subsidiado pelo Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Arauco e Cetec ONG.

“É um momento importante para o nosso polo moveleiro, pois comprova a preocupação dos nossos empresários em produzir respeitando o meio ambiente. Num mundo em que os problemas climáticos têm um apelo cada vez mais forte, o Ecoselo é um indicativo importante para o consumidor e para o mercado”, afirma José Lopes Aquino, presidente do Sima.

Sílvio Luiz Pinetti, diretor executivo do Sima, ressalta que neste ano 18 empresas receberam o Ecoselo na categoria Diamante. São elas: Nicioli Indústria, Nicioli Centro de Distribuição (CD), Qmovi, Vila Rica, DJ Móveis (Sabáudia), Demobile (Rua Jurutau), DJ Móveis (Arapongas 1) e DJ Móveis (Arapongas), Artecouros – Kerfi, Molufan/GM Móveis, Colibri, Inusitta, Majoka – Combinare, Albatroz, Moval, Poquema Móveis, Caemmun e Línea Brasil. “Também tivemos quatro indústrias na categoria Prata: Perfan, HB Móveis, Incorplac e Kits Paraná. E na categoria Bronze, mais 7 empresas: Graúna/Dobue, AJL Móveis/Isabel Navarro Costa, Bruder/Carppem, Marrom Móveis, Balaqui Decor, Phoenix e Matrix”, acrescenta Pinetti.

AUDITORIA

A I9 Gestão Consultoria e Treinamento, de Londrina, é a empresa responsável pela realização das auditorias Ecoselo desde 2012. A empresa possui equipe multidisciplinar com base nas normas de sustentabilidade e expertise de mais de 15 anos no segmento moveleiro. Cleverson Forato, consultor da I9, explica que o programa avalia o desempenho das empresas em relação a demandas ambientais, econômicas e sociais. “Na primeira etapa, realiza-se um diagnóstico para identificar não-conformidades. Na segunda, as empresas são classificadas nas categorias Bronze, Prata, Ouro ou Diamante, com base na pontuação atingida”, destaca Forato.

Após a certificação, as empresas passam por auditorias anuais. As auditorias avaliam critérios relacionados aos cuidados com o meio ambiente – documentação e licenciamento, resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, ruído ambiental, saúde e segurança ocupacional, inflamáveis e recursos naturais. O Ecoselo pode ser utilizado pelas empresas em materiais publicitários e nas embalagens.

