EC Laranja Mecânica Arapongas inicia oficialmente a pré-temporada 2023

2022 foi o ano do EC Laranja Mecânica Arapongas debutar na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, e com uma boa campanha dentro de casa, onde se manteve invicto com três vitórias e um empate, conquistou a permanência na competição.

Agora em 2023 a equipe se prepara para iniciar o campeonato em abril, e na última semana, iniciou a pré-temporada visando a classificação para a elite do Paranaense e uma boa campanha na competição. E com a volta oficial dos treinamentos, a diretoria confirmou a permanência dos atletas Samir, Gui Mendes, André e Gabriel, que ainda possuíam contrato com a equipe.

Já a comissão técnica permanece quase a mesma da última temporada, com o técnico Rodrigo Casagrande à frente da equipe, o coordenador técnico Rogério Cimini, o fisioterapeuta Douglas Contancio e o auxiliar de preparação física Raphael Cimini. Quem não permanece na equipe é o preparador físico Tarlyson Regióli.

Além da volta dos atletas com contrato e remanescentes da temporada 22, o técnico Casão também recebeu a vinda de novos jogadores que irão fazer parte da equipe durante a competição e ainda espera a chegada de outros atletas após o fim de alguns campeonatos estaduais.

“Nós temos alguns atletas que ano passado estiveram bem, que em 2022 estiveram com a gente e nós vamos dar continuidade com eles no projeto porque eles já conhecem o projeto, o clube e as características de jogo. Estamos trazendo alguns jogadores que nós sentamos, analisamos, conversamos, entre jovens e jogadores com mais rodagem, alguns, inclusive, que já estiveram em seleção brasileira de base. Então está sendo uma montagem bem interessante, uma montagem dentro do processo que o clube acredita, de jogadores jovens mas que são carimbados, que possuem experiência, para que possamos montar uma equipe forte, uma equipe competitiva, para buscarmos o acesso aqui para o Laranja Mecânica”, comenta o técnico Rodrigo Casagrande.

Os atletas da equipe sub-17 também estarão à disposição do técnico e farão parte dos treinamentos com o time profissional. “Esse ano nós iremos fazer a junção que sempre fazemos, do sub-17 junto com alguns atletas do profissional. Nós temos um grupo do 17 que estamos subindo junto com o profissional, mas lembrando que temos a competição do sub-17 começando no dia 15 de abril, então praticamente nós vamos ter duas categorias dentro do nosso elenco usando como um grupo G2, um grupo que vamos estar entendendo que nós vamos utilizar ele para jogar o 17 e para estarem treinando junto com o profissional para eles pegarem um pouco de adaptação de treino”, comenta o treinador.

A segunda divisão do campeonato paranaense terá o início no dia 30 de abril.

