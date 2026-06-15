Durante fuga, suspeito de furto invade residência, causa prejuízos e escapa por área de mata em Arapongas
Morador teve cerca e objetos danificados; polícia realizou buscas, mas autor não foi localizado
Um homem suspeito de envolvimento em um furto mobilizou equipes da Polícia Militar após invadir uma residência e causar danos materiais durante a tentativa de fuga, em Arapongas.
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A ocorrência foi registrada na tarde deste domingo (14), na região do Jardim do Sol. Conforme a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma situação de furto qualificado nas proximidades.
Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que o suspeito, ao tentar escapar, entrou em outro imóvel da vizinhança. Durante a passagem pela propriedade, ele teria danificado a cerca e alguns objetos pertencentes ao morador.
Segundo a vítima, o homem é conhecido na região. Após perceber a presença de moradores, o suspeito abandonou o local e correu em direção a uma área de mata localizada nos fundos da via.
Com base nas informações repassadas, a PM realizou diligências no endereço apontado como possível residência do suspeito e intensificou o patrulhamento nas imediações e na área de mata. Apesar das buscas, o homem não foi encontrado.
O morador foi orientado sobre os procedimentos legais para registro dos danos sofridos. O caso será encaminhado para investigação.