Duplicação da Rua Rouxinol garante maior mobilidade urbana

Da Redação

Maquinários já executam os serviços para duplicação da Rua Rouxinol – trecho de 800 metros, que vai das imediações da faixa elevada; perto da sede da Secretaria de Cultura, até à Rua Rabilonga. Anunciada pelo prefeito Sérgio Onofre, no fim do ano passado, os serviços contam com investimentos de R$ 2,8 milhões advindos do governo do Estado, via Paraná Cidade. “ Esta obra está entre as principais para uma melhor mobilidade urbana, tendo em vista o grande fluxo de veículos e pessoas que passam por ali, entre elas, trabalhadores que saem do Parque Industrial”, disse Onofre.

continua após publicidade .

PROJETO

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), a duplicação da Rua Rouxinol contará com ciclovia, canteiros, urbanização, arborização e iluminação de Led. A área a ser recapeada tem 9.098,96 m² e o trecho pavimentado de 7.824,46 m². Ainda segundo a Seodur, durante a execução da obra, o trecho não será interditado. É previsto que, seja executado a pavimentação da nova via, feito o desvio do transito para a nova pista e depois executar o recapeamento da via antiga. O prazo para execução é de seis meses.

MAIS OBRAS

O município de Arapongas entrou em 2023 com várias obras para serem iniciadas; sendo investimentos com recursos próprios e parcerias com os governos estadual e federal. Como por exemplo, a duplicação da Rua Tico-Tico Rei, um investimento de R$ 4,5 milhões, a pavimentação da Estrada da Aliança (R$ 4,5 milhões), a reforma do Ginásio de Esportes (R$ 622 mil) e a construção de uma estação elevatória de esgoto e de uma adutora de água tratada no Residencial Bem Viver (R$ 2,8 milhões). Somadas, as novas obras representam investimento de mais de R$ 15 milhões em Arapongas.

