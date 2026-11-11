Dupla tenta fugir, mas acaba presa por tráfico de drogas em Arapongas

Duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas na noite de terça-feira (10) no Jardim Caravelle, em Arapongas. A prisão ocorreu após os suspeitos tentarem se esconder dentro de uma casa ao notarem a aproximação de uma viatura da Polícia Militar.

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A equipe realizava rondas pela Rua Beija Flor Penacho com o objetivo de checar denúncias de que a região funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceberem a viatura, dois indivíduos correram para o interior de um imóvel, mas foram alcançados e revistados pelos agentes.

Com eles, a polícia encontrou R$ 297 em dinheiro, uma munição de calibre .357 e dez porções de cocaína já embaladas para venda. Questionado pelos policiais, o morador da residência confessou que usava o local para comercializar drogas.

Para garantir que não havia mais materiais ilícitos escondidos, a equipe solicitou o apoio do canil. Os cães farejadores realizaram uma varredura no imóvel e localizaram mais quatro porções de maconha.

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Os dois envolvidos foram presos em flagrante no local. Após serem informados sobre seus direitos, eles foram encaminhados à delegacia de Arapongas (22ª SDP), junto com as drogas e os materiais apreendidos, onde permanecem à disposição da Justiça.