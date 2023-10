Dupla rouba dois comércios em sequência em Arapongas; um foi preso

Uma dupla de criminosos roubou dois comércios em sequência, durante a tarde deste domingo (29) em Arapongas, no norte do Paraná. Após os crimes, um foi preso portando uma faca e o outro conseguiu fugir.

A prisão foi efetuada pela Guarda Municipal (GM). Segundo informações dos agentes, os suspeitos foram até uma floricultura localizada na esquina da rua Harpia com a rua Flamingos, quando um deles rendeu a dona do local com uma faca enquanto o outro segurava o marido da mulher. Os criminosos saíram do estabelecimento levando R$ 70,00.

Conforme a GM, a dupla saiu correndo pela rua Flamingos e realizaram outro roubo em uma sorveteira, levando mais R$ 172,00 em espécie, dois potes de moedas, um relógio, um celular e um óculos.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) após um patrulhamento, os suspeitos foram encontrados correndo pela rua Flamingos. Foi dado voz de abordagem mas um deles saiu correndo. O segundo, que estava com a faca, foi abordado. Segundo os GMs, com ele, estavam o dinheiro e os itens furtados na sorveteria. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para delegacia da cidade. Na delegacia foi constatado que ele já possuía um mando de prisão pelo crime de furto.

