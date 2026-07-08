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Dupla é presa por tráfico de drogas após denúncia anônima em Arapongas

Suspeitos foram flagrados com pedras de crack embaladas para venda e dinheiro em espécie durante abordagem policial

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 10:35:07 Editado em 08.07.2026, 10:35:02
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Dupla é presa por tráfico de drogas após denúncia anônima em Arapongas
Autor Foto: Divulgação PM

Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (7), em Arapongas, após uma denúncia anônima indicar que uma residência estaria sendo utilizada para a comercialização de entorpecentes. A ação foi realizada pela Polícia Militar no bairro Araucária.

- LEIA MAIS: Perseguição termina com prisão de suspeito e recuperação de veículo furtado da Saúde

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De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi até um imóvel localizado na Rua Mergulhãozinho para averiguar a denúncia. Ao chegar ao endereço, os policiais visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, apresentaram comportamento considerado suspeito, motivando a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram cinco pedras de crack, já fracionadas e embaladas para comercialização, além de R$ 129,75 em dinheiro, quantia que, segundo a PM, pode estar relacionada à atividade de tráfico.

Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram informados sobre seus direitos constitucionais. Na sequência, ambos foram encaminhados à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, onde ficaram à disposição da Polícia Civil.

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ARAPONGAS crack denúncia anônima POLICIA MILITAR Prisão trafico de drogas
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