Dupla é presa em Apucarana após furtar moto em Arapongas

Dois suspeitos de furto de moto foram presos na tarde de sábado (8), em Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla faz uso de tornozeleira eletrônica e tem diversas passagens por furto. Os dois homens, de 27 e 28 anos, foram presos na Rua Vereador José Ribeiro de Souza, no Jardim Tibagi, após serem flagrados trafegando com uma moto furtada em Arapongas. Com eles, a polícia apreendeu uma chave mixa, geralmente utilizada neste tipo de crime.



Segundo informações da PM foram coletadas imagens de câmeras de segurança do dia 4 de maio, que mostram dois homens, com as mesmas características dos suspeitos, furtando uma moto em Arapongas. Ambos foram algemados e encaminhados à delegacia.