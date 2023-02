Dupla é presa depois de agredir segurança e policial em Arapongas

Da Redação

Um dos detidos estava com um mandado de prisão em aberto

Dois homens foram presos no começo da madrugada deste sábado, 18, em Arapongas, depois de se envolverem em uma confusão em um bar, localizado na Rua Marabu, região central da cidade. A dupla participou de uma briga e após serem retirados do local, eles voltaram armados com uma faca, na intenção de atacar o segurança. Um policial militar de folga que estava no local tentou intervir e também foi agredido. Um dos detidos estava com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com o boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores da região que informaram que havia uma briga generalizada. Chegando ao local, a briga já havia terminado e a equipe policial se retirou. Minutos depois, precisaram retornar, pois outro chamado informava que os envolvidos na confusão teriam retornado, armados.

Chegando em frente ao bar, as equipes encontraram dois homens agredindo um policial militar que estava de folga, no local. Eles tentavam retirar a arma do PM que estava na cintura. Os agressores foram contidos e algemados.

O policial de folga contou aos colegas que a dupla, depois se se envolver em uma confusão, retornou ao local e estava agredindo o segurança do bar. Então ele foi tentar conter a situação. O segurança agredido explicou que retirou os dois homens do estabelecimento depois que eles se envolveram em uma briga e ao sair, eles o ameaçaram, dizendo que não ficaria assim. Alguns minutos depois, retornaram com um veículo Santana de cor prata, e um dos homens, com uma faca tentou golpeá-lo, momento em que o policial interveio para conter os agressores, tendo a equipe policial chegado ao local logo em seguida.

A dupla de agressores recebeu voz de prisão pela lesão corporal, resistência, desobediência e ameaça. Ao fazer a identificação dos homens, os policiais constataram que um deles estava com um mandado de prisão em aberto.

O veículo dos agressores foi recolhido ao pátio por infrações de trânsito. A faca utilizada pelo agressor para golpear o segurança foi apreendida.

