Dupla é presa com carro furtado após perseguição em Arapongas
Suspeitos fugiram de abordagem e foram cercados pela Guarda Municipal
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A Guarda Municipal recuperou um veículo furtado e prendeu dois suspeitos na noite de quarta-feira (29), em Arapongas, no norte do Paraná. A ação ocorreu após informações de que um Fiat Uno, furtado horas antes em Apucarana, estaria seguindo em direção ao município.
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De acordo com a ocorrência, equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) intensificaram o patrulhamento e localizaram o carro na Avenida Maracanã, nas proximidades da loja Havan. Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o condutor não obedeceu.
O veículo seguiu por alguns metros até ser interceptado na mesma avenida, , em frente ao Posto Guapo, após cerco realizado com apoio de outras viaturas da Guarda Municipal.
Dentro do automóvel estavam dois homens, ambos moradores de Apucarana. Durante a abordagem, os suspeitos afirmaram que teriam recebido o carro em Apucarana e que o estariam levando até Arapongas para entregar a um terceiro. No entanto, segundo a equipe, eles apresentaram versões contraditórias sobre a origem do veículo e o destino final.
Diante da situação, os dois foram presos e encaminhados, juntamente com o carro recuperado, à Central de Flagrantes da 17ª/22ª Subdivisão Policial de Arapongas para as providências cabíveis.