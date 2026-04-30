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VEICULO RECUPERADO

Dupla é presa com carro furtado após perseguição em Arapongas

Suspeitos fugiram de abordagem e foram cercados pela Guarda Municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 08:31:46 Editado em 30.04.2026, 08:31:40
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Dupla é presa com carro furtado após perseguição em Arapongas
Autor Foto: Divulgação GM

A Guarda Municipal recuperou um veículo furtado e prendeu dois suspeitos na noite de quarta-feira (29), em Arapongas, no norte do Paraná. A ação ocorreu após informações de que um Fiat Uno, furtado horas antes em Apucarana, estaria seguindo em direção ao município.

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De acordo com a ocorrência, equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) intensificaram o patrulhamento e localizaram o carro na Avenida Maracanã, nas proximidades da loja Havan. Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o condutor não obedeceu.

O veículo seguiu por alguns metros até ser interceptado na mesma avenida, , em frente ao Posto Guapo, após cerco realizado com apoio de outras viaturas da Guarda Municipal.

Dentro do automóvel estavam dois homens, ambos moradores de Apucarana. Durante a abordagem, os suspeitos afirmaram que teriam recebido o carro em Apucarana e que o estariam levando até Arapongas para entregar a um terceiro. No entanto, segundo a equipe, eles apresentaram versões contraditórias sobre a origem do veículo e o destino final.

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Diante da situação, os dois foram presos e encaminhados, juntamente com o carro recuperado, à Central de Flagrantes da 17ª/22ª Subdivisão Policial de Arapongas para as providências cabíveis.

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Apucarana ARAPONGAS GUARDA MUNICIPAL prisão de suspeitos Ronda Ostensiva Municipal veiculo furtado
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