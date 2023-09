Dupla é presa após extorquir idoso por conta de 'nudes' em Arapongas

Polícia Civil do Paraná prendeu os dois suspeitos

A Polícia Civil prendeu em flagrante dois suspeitos, um homem de 24 anos e uma mulher de 22, que estariam extorquindo um senhor de 79 anos, morador de Arapongas, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (25).

A polícia recebeu informações de que a vítima estaria sendo extorquida em razão de "nudes" recebidos dos autores, que passaram a intimidá-lo com ameaças para o pagamento.

A equipe da PCPR, ao tomar conhecimento da quantia exigida, de R$ 8 mil, e do local onde ocorreria o encontro, aguardou até que os suspeitos se aproximassem do idoso no estacionamento de um supermercado para a realização da abordagem.

O casal foi preso em flagrante e indiciado pelos crimes de associação criminosa e extorsão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Rolândia.

