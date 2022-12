Dupla é flagrada com simulacro de arma de fogo, em Arapongas

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A dupla foi flagrada pela PM depois de tentar assalto usando um simulacro de pistola

Um homem e um adolescentes foram abordados pela Polícia Militar de Arapongas no início da madrugada desta segunda-feira (19). Eles estavam com um simulacro de pistola e haviam acabado de praticar um roubo, no centro da cidade.

A Polícia Militar intensificou rondas pela região central da cidade depois que um homem relatou que havia acabado de ser vítima de roubo, praticado por dois homens, um deles armado com uma pistola.

Segundo a vítima, a dupla o abordou quando retornava para casa, logo depois da meia noite, no centro da cidade. Os assaltantes chegaram a roubar o celular da vítima, mas o devolveram em seguida, quando perceberam se tratar de uma marca famosa pelo rastreamento e localização. Conforme a vítima, os dois ficaram apenas com os fones de ouvido que ele usava na hora do roubo.

A PM fez diligências nas imediações e encontrou os dois homens, logo em seguida. Ao abordá-los, um deles estava com um simulacro de pistola e ambos acabaram confessando que havia acabado de praticar o roubo e disseram que havia jogado fora os fones de ouvido, pouco antes. A equipe fez o caminho de volta com a dupla e localizou também os fones que haviam levado da vítima.

O adolescente foi apreendido e o homem foi preso. Ambos foram encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial, de Arapongas, juntamente com o simulacro de arma de fogo, para os procedimentos legais.

