Dupla do humor se apresenta em mais um “Sábado do Riso” - TNOnline

A dupla afinada do humor Tadeu e Locatelli se apresenta neste sábado (8), em mais um episódio do “Sábado do Riso”.

Em clima de quarentena, na sexta (7) os músicos da Big Band de Arapongas interpretaram a música “Heal The World” (Cure o Mundo) no “Sextou Big”.

Com apresentação em formato de tela múltipla e utilizando instrumentos como guitarra, metais, baixo, bateria e teclado, a rapaziada acertou no tom e deu seu recado, escolhendo uma canção que parece que foi feita para os dias atuais.

