Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
CRIMINALIDADE

Dupla com tornozeleira é detida por furto de fiação em Arapongas

Flagrante ocorreu na Vila Nova, ao lado de um colégio, após denúncia anônima; ferramentas e material cortado foram apreendidos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dupla com tornozeleira é detida por furto de fiação em Arapongas
Autor Suspeitos foram levados à delegacia de Arapongas - Foto: TNOnline/Vitor Flores

Dois homens que já cumpriam pena com o uso de tornozeleira eletrônica foram detidos na manhã de terça-feira (6), suspeitos de furtar cabos de energia na Rua Uru, na Vila Nova, em Arapongas. A prisão aconteceu depois que moradores relataram anonimamente que uma pessoa havia escalado um poste ao lado de um colégio estadual para cometer o crime.

-LEIA MAIS: Jovem que morreu após acidente de moto em Apucarana é identificado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, encontrou os dois suspeitos caminhando juntos pela calçada. Assim que os policiais deram a ordem de parada, um deles se ajoelhou e tentou se livrar de uma faca de serra, jogando-a no chão. Dentro da mochila que ele carregava, a equipe encontrou um rolo de cabos elétricos e uma tesoura.

Ao serem interrogados no local, os suspeitos, que já possuem histórico de prisões por furto, apresentaram versões contraditórias. Um deles negou o crime, mas se recusou a explicar como conseguiu os cabos. O outro afirmou que estava apenas passando pela rua por acaso, mas não soube justificar por que estava caminhando ao lado do homem com a mochila.

Os policiais vistoriaram a área e confirmaram que a fiação de diversos postes próximos ao colégio havia sido cortada e levada recentemente. Diante das evidências, ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência e adoção das providências legais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia ARAPONGAS Furto JUSTIÇA segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV