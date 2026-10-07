Dupla com tornozeleira é detida por furto de fiação em Arapongas

Flagrante ocorreu na Vila Nova, ao lado de um colégio, após denúncia anônima; ferramentas e material cortado foram apreendidos

Dois homens que já cumpriam pena com o uso de tornozeleira eletrônica foram detidos na manhã de terça-feira (6), suspeitos de furtar cabos de energia na Rua Uru, na Vila Nova, em Arapongas. A prisão aconteceu depois que moradores relataram anonimamente que uma pessoa havia escalado um poste ao lado de um colégio estadual para cometer o crime.

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Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, encontrou os dois suspeitos caminhando juntos pela calçada. Assim que os policiais deram a ordem de parada, um deles se ajoelhou e tentou se livrar de uma faca de serra, jogando-a no chão. Dentro da mochila que ele carregava, a equipe encontrou um rolo de cabos elétricos e uma tesoura.

Ao serem interrogados no local, os suspeitos, que já possuem histórico de prisões por furto, apresentaram versões contraditórias. Um deles negou o crime, mas se recusou a explicar como conseguiu os cabos. O outro afirmou que estava apenas passando pela rua por acaso, mas não soube justificar por que estava caminhando ao lado do homem com a mochila.

Os policiais vistoriaram a área e confirmaram que a fiação de diversos postes próximos ao colégio havia sido cortada e levada recentemente. Diante das evidências, ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência e adoção das providências legais.