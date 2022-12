Dupla armada tranca clientes ao assaltar loja no centro de Arapongas

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Pelo menos 12 aparelhos celular foram levados da loja no assalto

Uma loja de celulares localizada no centro de Arapongas foi assaltada no final da manhã desta terça-feira (13). Dois homens armados invadiram a loja e roubaram pelo menos 12 aparelhos celular, de várias marcas, que estavam no estoque.

Segundo relato do empresário, que registrou a ocorrência na Polícia Militar, os dois assaltantes usavam máscaras e entraram na loja anunciando o assalto. De imediato, eles levaram os funcionários e clientes para os fundos da loja, onde trancaram todos.

Um dos homens, moreno, usava uma arma de fogo. De acordo com o dono da empresa, pelo menos 12 celulares foram levados pela dupla. Porém, ele ainda precisaria fazer levantamento para dar a relação mais precisa do que foi roubado da loja.

Toda a ação durou apenas alguns minutos. Os ladrões deixaram a loja e saíram em direção a rua Andorinhas. A loja não possui sistema de monitoramento por vídeo. A Polícia Militar realizou diligências para verificar se algum estabelecimento nas imediações possui sistema de monitoramento que possa ter gravado os criminosos para ajudar na identificação.

