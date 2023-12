Dupla armada com revólver rouba dinheiro e celulares, em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Dois homens armados com um revólver roubaram aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e algumas caixas de cigarro na Rua Condor, no Jardim Bandeirantes, em Arapongas.

Conforme as vítimas, foram abordadas por dois homens vestindo moletom preto, sendo que um deles estava armado com um revólver. Os criminosos deram voz de roubo, levando celulares, dinheiro e cigarros. Após o crime, fugiram e ainda não foram localizados pela PM.

Outro Roubo

Homem é ameaçado com faca e tem carro e celular roubado em Arapongas

Um carro Volkswagen Fox, de cor prata e placas ATO-4D58, foi roubado no início da tarde desta quinta-feira (30) na Rua Beija-Flor Veludo, no Bairro Cidade Jardim, em Arapongas.

Conforme a vítima, dois homens armados com uma faca deram voz de roubo e levaram o carro, além do aparelho celular da marca Motorola. A Polícia Militar (PM) realizou patrulhamento pela região; no entanto, o veículo não foi localizado.

Caso alguém tenha alguma informação, pode ligar para o Disque Denúncia através do 181 ou no número da PM pelo 190 e repassar as informações.



