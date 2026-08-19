Dupla armada assalta jovem e leva motocicleta e celular durante a madrugada em Arapongas

Criminosos renderam a vítima no estacionamento de um supermercado e fugiram com uma Honda CB Twister e um celular

Dois homens armados assaltaram um jovem e levaram sua motocicleta e um telefone celular na madrugada desta quarta-feira (19), em Arapongas, no norte do Paraná. O crime aconteceu na Rua Águias, no bairro Padre Chico.

De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, a vítima estava no estacionamento de um supermercado conversando com amigos quando os dois assaltantes passaram pela rua. Logo em seguida, a dupla retornou, abordou o grupo e anunciou o assalto. Um dos criminosos estava com uma arma de fogo e rendeu a vítima.

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Os ladrões levaram um celular e a motocicleta em que o jovem estava, uma Honda CB Twister de cor vermelha. Segundo o relato policial, a dupla aparentava extremo nervosismo durante a ação e, por conta da pressa, não chegou a roubar os pertences das outras pessoas que estavam no local. A motocicleta levada pelos criminosos pertence à mãe da vítima.

Após o crime, os assaltantes fugiram com a moto em direção à região dos bairros Jardim Casa Branca e Piacenza. A vítima relatou que um dos homens vestia blusa preta e calça jeans, enquanto o comparsa usava uma blusa branca.

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A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região para tentar encontrar os suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento. O local do assalto possui câmeras de monitoramento, e as imagens devem ser solicitadas posteriormente para auxiliar nas investigações e na identificação dos criminosos. O caso segue em apuração.