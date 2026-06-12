Duas ocorrências de violência contra a mulher mobilizam forças de segurança em Arapongas

A Guarda Municipal e a Polícia Militar atenderam, na tarde e noite desta quinta-feira (11), duas ocorrências distintas de violência doméstica em Arapongas. Os casos foram registrados em bairros diferentes da cidade e terminaram com a condução dos suspeitos à delegacia.

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O primeiro atendimento ocorreu na Vila Triângulo e foi acompanhado pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. A vítima relatou que havia registrado uma ocorrência na Delegacia da Mulher anteriormente e, ao retornar para casa, encontrou o companheiro no imóvel.

Segundo o relato, durante uma discussão sobre a separação e a divisão dos bens adquiridos pelo casal, o homem afirmou que permaneceria na residência e passou a fazer ameaças. A mulher informou ainda que o companheiro disse possuir amigos ligados a uma gangue que poderiam "resolver a situação", o que aumentou seu temor.

Sentindo-se ameaçada, ela acionou a Patrulha Maria da Penha. Com apoio de outras equipes, os guardas localizaram o suspeito na residência e o encaminharam à 22ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências cabíveis.

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Conforme a Guarda Municipal, a vítima já havia registrado anteriormente uma denúncia envolvendo agressão física. Ela também recebeu orientação sobre acolhimento em abrigo para mulheres vítimas de violência, mas optou por não deixar sua rotina de trabalho.

Homem admite agressão e é preso em flagrante

Pouco depois, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender outra ocorrência de violência doméstica no Jardim Dona Pina.

Após receber informações de populares, os policiais localizaram o casal. A mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro com socos na boca e na cabeça, sofrendo lesões. Segundo a vítima, as agressões ocorreram tanto dentro da residência quanto em via pública.

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Durante a abordagem, o homem admitiu aos policiais que havia agredido a companheira. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

A vítima recebeu atendimento inicial e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por avaliação médica. Na sequência, também foi encaminhada à delegacia para os procedimentos relacionados ao flagrante.

Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil.