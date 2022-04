Da Redação

Duas mulheres ficam feridas em acidente no centro de Arapongas

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Arapongas atenderam na noite desta terça-feira, 12, um acidente entre um carro e uma motocicleta, no cruzamento entre as Ruas Drongo com Pombas, na região central da cidade. O fato ocorreu por volta das 19h.

Duas mulheres que ocupavam a motocicleta ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Segundo informações preliminares, os ferimentos eram considerados graves.

O motorista do veículo gol que se envolveu no acidente não sofreu ferimentos. As causas da batida ainda serão apuradas.