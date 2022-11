Duas motos são furtadas em Arapongas durante a noite de sexta (04)

Da Redação

A Polícia Militar de Arapongas registrou os dois furtos de motocicleta na noite desta sexta (04)

Em poucas horas, duas motonetas Honda Biz foram furtadas em Arapongas, segundo boletins de ocorrência registrados pelas vítimas.

A primeira motoneta foi levada logo depois das 19 horas, nas imediações do Colégio Garcez. A proprietária relatou que deixou a moto estacionada por volta das 19h e ao retornar, pouco mais de uma hora depois, a moto já não estava mais no local. A motoneta não possuía alarme, mas estava com o guidão travado. A vítima registrou a ocorrência e foi orientada pelos policiais.

O segundo caso foi próximo da sede da Vigilância Sanitária. A proprietária disse que havia estacionado a motocicleta na rua e logo depois, ao retornar, por volta de 22h, já não a encontrou mais. Uma clínica em frente ao local possui sistema de monitoramento por câmeras, que serão consultadas na tentativa de identificar o autor do furto.

