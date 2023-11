Duas motos são furtadas durante a madrugada em Arapongas

Duas motocicletas, Modelo Honda Biz, foram furtadas durante a madrugada desta quarta-feira (1) em Arapongas, no norte do Paraná. Ambos os crimes aconteceram no centro da cidade. Um por volta da 1h e o outro por volta das 4h. Uma das motos foi recuperada.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) o primeiro furto aconteceu na rua Ibis. O dono da moto afirmou que teria estacionado a Biz no local por volta das 18h45 e quando retornou, por volta das 00h47, percebeu que havia sido furtado. No entanto, após receber informações, os policiais encontraram dois homens empurrando uma moto em uma rua próxima à ocorrência e, após abordagem, constataram que era a Biz furtada horas atrás. Os suspeitos estavam com uma mochila cheia de ferramentas e admitiram ter cometido o crime, segundo a PM.

Já o segundo furto aconteceu na rua Papagaio. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima afirmou estava na sua residência quando ouviu barulhos vindo da rua. Ao sair da casa notou que o portão estava fora do trilho e a moto, que estava na garagem havia sido levada. Segundo os agentes, um patrulhamento foi realizado nas proximidades do local, mas nenhum suspeito foi encontrado.

