Duas crianças ficam feridas após acidente com bicicleta em Arapongas

Uma colisão entre uma moto e uma bicicleta deixou quatro vítimas em Arapongas, no início da tarde desta terça-feira (20). De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), duas crianças estão envolvidas no acidente.

continua após publicidade

Conforme informações apuradas pelo TNOnline, a ocorrência aconteceu no cruzamento da Rua Pavão com a Rua Rolinhas, por volta das 13 horas. Uma mulher estava na bicicleta com duas crianças e acabou sendo atingida por uma motociclista quando foi atravessar a via.

- LEIA MAIS: Motociclista sofre fratura na perna após acidente em Apucarana

continua após publicidade

Conforme informações dos socorristas, as quatro vítimas foram socorridas conscientes e orientadas, sem ferimentos graves. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas.

Uma das crianças, um menino de três anos, teria sofrido uma contusão na cabeça, mas também ficou consciente durante todo o atendimento.

Siga o TNOnline no Google News