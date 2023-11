Duas casas e um carro são furtados na região; PM foi chamada

Siga o TNOnline no Google News

A 7ª Companhia Independente de Polícia Militar de Arapongas, no norte do Estado, atendeu três ocorrências de furto na região nas últimas horas. Duas residências e um veículo Volkswagen Gol foram furtados nas cidades de Arapongas e Sabáudia, na sexta-feira (24) e também na madrugada deste sábado (25).

A primeira ocorrência foi registrada às 16h48 desta sexta, no Jardim Morumbi em Arapongas. Um casal chegou na residência em que mora e, ao tentar abrir o portão eletrônico, percebeu que a estrutura estava fora dos trilhos. O marido e a esposa também constataram que uma janela blindex do imóvel havia sido forçada, mas sem êxito em ser aberta.

No entanto, segundo relato das vítimas, a porta dos fundos da residência estava arrombada. Do local foram levados uma televisão, um vídeo game e diversas joias da mulher. Conforme o boletim de ocorrência, o quarto do casal estava revirado. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito localizado.

O segundo furto aconteceu em uma residência de Sabáudia, na área central. Os policias militares foram chamados por volta das 18h49 desta sexta-feira, e a moradora relatou que teria saído de casa na quinta-feira (23) às 18 horas. Quando retornou, percebeu que a posta dos fundos estava com o vidro quebrado próximo à maçaneta.

Foram furtados da residência um notebook, um par de alianças e dois relógios. A vítima não sabe precisar qual o horário o crime provavelmente teria sido cometido, pois a casa não possui câmeras, assim como os imóveis vizinhos.

Já na madrugada deste sábado (25), por volta das 01h39, a PM foi acionada no centro de Sabáudia após um homem perceber que seu carro havia sido furtado. Ele relatou que estacionou o veículo de cor vermelha na Rua Jacomo Masquete por volta das 21 horas e, quando retornou horas depois, não o encontrou. Buscas foram feitas, mas o Gol não foi localizado.

