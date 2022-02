Da Redação

Drogas e munições são apreendidas com trio em Arapongas

Dois homens foram presos e uma adolescente foi apreendida nesta quarta-feira (2) pela Guarda Municipal (GM), de Arapongas, no Conjunto Novo Centauro, com cocaína, maconha e crack, além de uma motocicleta, munições, balança de precisão e embalagens de eppendorfs.

Durante abordagem e revista pessoal, a GM encontrou com a menor um celular, um molho de chaves e uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 20 gramas. Com ajuda do Canil/GM, foi feita revista na casa da suspeita, que tem um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação, mas nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, conforme a GM, a moto que ela usava já foi vista várias vezes em uma casa no Jardim Araucária e minutos antes da abordagem, nossa equipe novamente a visualizou estacionada em frente uma casa localizada no local. Ao chegar na residência, o dono autorizou a entrada da equipe, onde foi localizada uma mochila fechada com cadeado. No local, tinha mais um homem.

Diante da situação, os guardas testaram uma das chaves encontradas com a adolescente e conseguiram abrir a bolsa. Dentro da mochila, foram encontradas 46 munições de calibre .22, 28 munições de calibre .38, 34 munições de calibre 09mm, 12 munições de calibre 6.35, um jet loader de revólver calibre .38, além de dois tabletes de crack, pesando 1.160 gramas, 22 porções de maconha, pesando 86 gramas, cinco porções de cocaína, pesando 766 gramas, uma balança de precisão e algumas embalagens de eppendorfs.



O morador da casa assumiu para a GM que estava guardando o material mediante a ameaças e que seus pais não sabiam do material ilícito. Diante dos fatos, os três envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil e a motocicleta foi levada para a 7° CIPM.