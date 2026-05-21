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ARAPONGAS

Dono de bar é preso por pensão atrasada após denúncia de som alto

Polícia foi acionada por causa do barulho em Arapongas e acabou descobrindo que o comerciante era procurado pela Justiça

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 08:57:07 Editado em 21.05.2026, 08:59:39
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Dono de bar é preso por pensão atrasada após denúncia de som alto
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Uma ocorrência rotineira de perturbação de sossego terminou na prisão do proprietário de um bar na noite desta quarta-feira (20), no Conjunto Padre Bernardo Merckel, em Arapongas. A Polícia Militar foi acionada por moradores devido ao barulho excessivo e, durante a averiguação, descobriu que o comerciante tinha um mandado de prisão em aberto por não pagar pensão alimentícia.

- LEIA MAIS: Barracão é arrombado em parque industrial às margens da BR-376

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Ao chegar no endereço, a equipe encontrou cerca de 50 pessoas aglomeradas em frente ao estabelecimento comercial. Segundo o relato policial, o volume da música era tão alto que podia ser ouvido a uma quadra de distância. Os agentes fizeram contato com o responsável pelo local, que acatou as orientações imediatamente, desligando o aparelho de som e fechando as portas do bar.

Apesar de o problema do barulho ter sido resolvido no local, a ocorrência tomou outro rumo quando os policiais consultaram os dados do proprietário no sistema de segurança. A checagem revelou a ordem judicial de prisão expedida contra ele devido à inadimplência da pensão.

O homem foi informado sobre seus direitos e recebeu voz de prisão ali mesmo. De acordo com a corporação, o comerciante se manteve calmo e colaborou com o trabalho policial o tempo todo, o que dispensou o uso de algemas. Ele foi conduzido e entregue à Casa de Custódia de Arapongas, onde ficará à disposição da Justiça.

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