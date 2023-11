Dona Cida, matriarca da família Graça, morre aos 89 anos

Siga o TNOnline no Google News

A matriarca da família Graça, dona Maria Aparecida Oliveira Graça, de 89 anos, morreu nesta segunda-feira (27). Informações iniciais dão conta de que ela enfrentava alguns problemas de saúde e, por conta disso, estava internada.

Pertencente a uma família tradicional e muito querida, Cida deixou filhos, netos e muitos amigos entristecidos com sua partida. Cida era viúva do senhor Fortunato Coelho Graça.



A equipe de reportagem do TnOnline entrou em contato com o Prever Arapongas e apurou que o velório de Maria está previsto para começar às 15h. O sepultamento, por sua vez, está previsto para ocorrer às 17h45 no Cemitério Municipal.

Dona Cida era mãe do advogado João Graça, do engenheiro Graça Júnior e das ex-vereadoras Áurea Graça de Lobato e Sandra Graça de Londrina.

Inclusive, João Graça foi candidato à Prefeitura de Arapongas várias vezes.

