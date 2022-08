Domingo será ensolarado com máxima de 20ºC em Arapongas

Da Redação

O dia será marcado pelo predomínio do sol

A partir deste domingo (21) o frio começa a perder intensidade, porém, a elevação das temperaturas é discreta. A nebulosidade também deve se manter bastante concentrada entre o leste/litoral, Campos Gerais e centro-sul. Inclusive, há possibilidade de garoas ocasionais entre a serra e o litoral.

No norte do Paraná, o domingo será marcado pelo predomínio do sol. Em Arapongas, por exemplo, o tempo se apresenta estável.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que as temperaturas seguem baixas na Cidade dos Pássaros. O município registrou mínima de 10ºC ao amanhecer, e, ao decorrer do dia, deve obter máxima de 20ºC.

De acordo com o instituto meteorológico, ocorre uma amplitude térmica mais expressiva a partir desta segunda-feira (22), com gradual elevação das temperaturas no decorrer da terça-feira (23) também.

