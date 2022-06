Domingo será de temperaturas amenas em Arapongas; veja a previsão

Da Redação

O tempo segue firme na Cidade dos Pássaros neste domingo (26)

Durante o sábado (25), uma frente fria atingiu algumas áreas do estado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar),e isso causou uma mudança no tempo, como o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva, principalmente na "metade sul". Porém, neste domingo (26), a instabilidade começa a diminuir, mas ainda existe possibilidade de pancadas de intensidade fraca e isoladas acontecerem entre o Centro-Sul, Campos Gerais e o Leste do estado.

Arapongas, que fica na região Norte, não deve registrar chuva, pois, conforme o Simepar, o dia será de tempo firme. Em relação às temperaturas, os termômetros não registrarão temperaturas elevadas como nos dias anteriores, onde as máximas se aproximavam da casa dos 30ºC.

Neste domingo, as temperaturas previstas para a Cidade dos Pássaros são de 12ºC para mínima, e 21ºC para máxima.

Previsão para a semana

De acordo com o Simepar, a segunda-feira (27) será de tempo estável em Arapongas. O município deve registrar temperaturas amenas, com mínima de 11ºC, e máxima de 19ºC.

Na terça-feira (28), o sol também deve predominar na cidade. A mínima esperada é de 12ºC, e a máxima de 23ºC. Já na quarta-feira (29), as temperaturas devem se elevar um pouco na cidade. Para este dia, as temperaturas devem variar entre 15ºC e 24ºC.

Ainda conforme o instituto meteorológico, não existe previsão de chuva para a quarta-feira.

A quinta-feira (30) também será de tempo firme, com mínima de 15ºC, e máxima de 24ºC. E para fechar a semana, a sexta-feira (1º) também contará com a presença do sol. Ao amanhecer, os termômetros devem obter mínima de 16ºC. A máxima não deve ultrapassar dos 25ºC.