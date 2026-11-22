Com 98% de probabilidade de chuva, instabilidade deve atingir a cidade principalmente no fim da manhã e no fim da tarde

O morador de Arapongas deve se preparar para um domingo (22) de clima abafado e instável. Segundo as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia será marcado por calor e chuva na "Cidade dos Pássaros", com probabilidade de precipitação de 98% e um volume acumulado de 8,2 mm.

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O dia já começou com temperaturas agradáveis, na casa dos 22°C no início da manhã. No entanto, os termômetros sobem rapidamente e a temperatura máxima deve chegar aos 28°C entre as 13h e as 15h. A umidade relativa do ar fica alta, variando de 70% a 97%, o que contribui para manter a sensação térmica de abafamento.

A chuva deve dar as caras em momentos variados do dia. A previsão indica que as primeiras gotas caiam a partir das 10h, mas a instabilidade ganha mais força às 11h, horário com o maior volume esperado (4,3 mm). Após uma trégua no início da tarde, as chuvas retornam por volta das 16h, com um novo pico de intensidade às 17h (2,2 mm), parando no período da noite.

Além da chuva, a população deve ficar atenta aos ventos. Embora a média constante seja de cerca de 10 a 14 km/h soprando predominantemente da direção Norte/Noroeste, o Simepar alerta para rajadas que podem alcançar os 44 km/h.