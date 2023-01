Domingo deve ser chuvoso em Arapongas, indica Simepar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas pode registrar chuva ao longo desta quarta-feira (4)

A cidade de Arapongas deve registrar chuva ao longo deste domingo (15), conforme a previsão do site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

continua após publicidade .

De acordo com o instituto meteorológico, a probabilidade de ocorrência de chuva no município é de 98% e deve ocorrer no período da tarde. O dia amanheceu com a temperatura mínima de 20º e pode chegar aos 26º.

-LEIA MAIS: Apucarana deve registrar mais chuva nesse domingo (15)

continua após publicidade .

Algumas áreas de instabilidade seguiram atuando sobre o Paraná no decorrer da madrugada, mas com poucos raios associados.

Dentre as chuvas registradas até o momento, o destaque fica com a região de Cornélio Procópio que chegou a registrar 65,0 mm de chuva acumulada. No momento, áreas de chuva ainda seguem atuando sobre o Estado, especialmente entre o norte pioneiro e os Campos Gerais.

Siga o TNOnline no Google News