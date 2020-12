Domingo deve ser chuvoso em Arapongas - TNOnline

Continua após publicidade

Ao amanhecer neste domingo (6) Arapongas registrou 19°C e a temperatura deve chegar na casa dos 25°C durante a tarde. Existe a previsão de chuva para a qualquer momento do dia.

Neste domingo ainda há incursão de umidade e calor de regiões mais ao norte do Brasil até o Paraná. Há um favorecimento ainda para nebulosidade e chuvas no Estado nestas condições. Setores mais ao norte e leste um pouco mais instáveis e favoráveis para precipitação. Em relação a temperatura é previsto uma elevação bem lenta, inclusive com sensação de frio em vários setores (RMC e litoral, por exemplo), informou o Simepar.

Condições do Tempo 48h

Segunda-feira com diminuição da instabilidade em boa parte do Paraná. No noroeste, oeste e no sudoeste possibilidade de chuvas diminui, apesar de a nebulosidade seguir variando bastante. Demais setores continua com muitas nuvens e com chuvas ocasionais. Temperaturas seguem amenas no leste paranaense, devido ao ingresso de umidade do mar.