Dois suspeitos são presos em Arapongas em operação da PF

Da Redação

Três suspeitos foram presos e cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante uma operação deflagrada nesta terça-feira, 19, pela Polícia Federal de Londrina nos municípios de Londrina, Rolândia e Arapongas, contra a pornografia infantil. Duas prisões ocorreram em Arapongas e uma em Londrina. Todos pagaram fiança e foram liberados.

continua após publicidade .

A operação ocorreu com o objetivo de reprimir a prática de crimes de produção, armazenamento e disseminação de material contendo pornografia infantil.

Segundo a PF, um dos suspeitos presos e liberado após fiança era reincidente. Com eles, foram encontrados arquivos com imagens de pornografia infantil. Os equipamentos apreendidos encaminhados para perícia. Ainda segundo a PF, os casos não têm relação um com o outro. Cada um deles armazenava e eventualmente compartilhava material de forma independente.

continua após publicidade .

As diligências decorrem de iniciativa de combate permanente à pornografia infantil pela Polícia Federal, com o auxílio da Interpol, que mantém banco de dados alimentado por países de todo o mundo para repressão a esse tipo de crime.

Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, enquanto os atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio esses arquivos são punidos com reclusão de 3 a 6 anos, e multa.