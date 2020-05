Dois suspeitos por tráfico são presos pela GM em Arapongas

Uma equipe da Guarda Municipal (GM) de Arapongas prendeu, na noite desta sexta-feira (08), dois homens suspeitos de traficarem drogas na cidade. Com eles foram apreendidos cerca de R$ 7 mil em cocaína e crack.

Durante patrulhamento em Aricanduva, os agentes viram um veículo Gol na cor cinza, com dois ocupantes já conhecidos pela prática de delitos. De acordo com o relatório da ocorrência, os ocupantes do carro mudaram de comportamento quando viram a viatura, por isso, a equipe decidiu pela abordagem.

Quando a equipe se aproximou para fazer a revista, a pessoa que estava no banco do passageiro colocou a mão na cintura e jogou um invólucro transparente no chão. Foi identificado dentro do invólucro uma pedra in natura com 52,5 gramas de cocaína, e outra pedra in natura de crack, pesando 104,6 gramas.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia de Arapongas.

De acordo com a GM, estas drogas fracionadas poderiam render até 150 buchas de cocaína e até 400 pedras de crack, rendendo em média até R$7 mil aos traficantes.