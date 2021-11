Da Redação

Dois jovens são presos por tráfico de drogas em Sabáudia

Dois jovens, de 23 anos, foram presos em Sabáudia na quarta-feira (24), por tráfico de drogas. A Polícia Militar (PM), informou que encontrou 500 gramas de maconha dentro do carro.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Pôr do Sol, quando abordou um carro modelo Gol. Dentro estavam os dois suspeitos e após buscas, a droga foi localizada no painel do veículo.

Os suspeitos informaram à polícia que compraram a droga na cidade de Pitangueiras. Os homens foram presos e encaminhados para delegacia. O automóvel foi apreendido.

