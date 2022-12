Dois jovens ficam feridos em capotamento na PR 218, em Arapongas

Da Redação

Dois jovens, um de 26 e outro de 25 anos, foram ejetados do veículo após um capotamento registrado na madrugada deste sábado, 17, em Arapongas, na PR 218. Eles sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Honpar.

Segundo socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o acidente aconteceu por volta das 3h deste sábado. Os dois jovens seguiam pela rodovia, quando o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um muro e capotou várias vezes, até o carro parar no meio da pista. Nenhum dos ocupantes utilizava o cinto de segurança, por isso, ambos foram ejetados do veículo na hora da batida.

Apesar da gravidade do acidente, os jovens tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital Honpar, em Arapongas. O veículo ficou completamente destruído.

As causas do acidente devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito.

