Dois homens são presos por violência doméstica em Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas registrou dois casos de violência doméstica neste sábado (04). Os dois agressores foram presos.

A primeira situação ocorreu no Jardim do Café. A PM foi acionada por volta das 7h15 por uma mulher, que relatou seu ex-companheiro teria invadido a casa dela muito agressivo e quebrando objetos no local.

Pela casa, os policiais encontraram garrafas quebradas e panelas jogadas no chão da cozinha e na sala, a televisão e o rádio também estavam no chão. A vítima contou que manteve um relacionamento com ele por oito anos e há aproximadamente três meses se separaram porque ele agrediu a mãe dela. Desde então, ele insiste em reatar.

A vítima relatou ainda que, nesta madrugada, estava em sua casa com seu novo namorado, quando repentinamente seu ex entrou no local, pegou uma faca e passou a fazer ameaças, e em seguida, começou a quebrar as coisas. Ele ainda teria agredido verbalmente e segurado o braço dela com força, deixando hematomas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

Já na noite de sábado, outro caso de violência doméstica foi registrado em Arapongas, desta vez, no Jardim Primavera.

Por volta das 19h20, uma mulher acionou a PM relatando que seu companheiro teria chegado em casa alterado, xingando, e passou a agredi-la com tapas e socos. Ele ainda teria tentado enforcá-la. Após as agressões, o homem ainda ameaçou a vítima dizendo que iria “rachar a cabeça” dela e que utilizaria um taco de madeira.

O homem foi detido e encaminhado para a delegacia.