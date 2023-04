Dois homens são presos em Arapongas por receptação

Da Redação

Ao checar a placa, foi constatado que o veículo era produto de furto

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) de Arapongas realizou a prisão de dois homens pelo crime de receptação nesta terça-feira, 25, no Conjunto Flamingos, Zona Leste da cidade. Eles chegaram até os criminosos através do trabalho da equipe do serviço reservado (P2) da PM.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe do serviço reservado, em diligência na região da Zona Leste, localizou um homem já conhecido no meio policial, conduzindo uma motocicleta. Ao checar a placa, foi constatado que o veículo era produto de furto, da cidade de Santa Fé.

Sendo assim, foi solicitado apoio da equipe Rotam para abordagem. Os policiais perguntaram onde ele adquiriu a motocicleta, e o suspeito indicou o endereço da pessoa que que fez a venda. Equipes foram ao local, e o vendedor foi abordado em frente à residência dele, onde confirmou o fato e afirmou que ainda estava com o dinheiro da venda.

Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados, juntamente com a motocicleta e o dinheiro da transação, até a delegacia de Arapongas para as devidas providências.

