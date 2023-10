Dois homens são presos e quase três mil produtos apreendidos na PR-444

Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (20) pelo crime de descaminho, em Arapongas, no norte do Paraná. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) abordaram um veículo Fiat Cronos na PR-444 e encontraram quase três mil produtos vindos do estrangeiro sem comprovação fiscal.

A ocorrência foi registrada por volta das 03h30, na altura do quilômetro 18 da rodovia. De acordo com as autoridades, o carro possuí placas de Belo Horizonte (MG), e as mercadorias foram encontradas no porta-malas dentro de sacolas e caixas de papelão. Os homens informaram que não eram donos dos produtos.

Conforme relato, eles seriam pagos para transportarem as mercadorias da fronteira até a cidade de Londrina, também no norte do Estado. No total foram apreendidos dois mil óculos, 720 relógios de diversas marcas, 150 garrafas de vinho e 40 receptores de televisão. As mercadorias e o veículo foram apreendidos e encaminhados para o depósito da Receita Federal em Londrina.

