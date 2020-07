Dois homens são presos depois de invadir casa e atirar contra morador

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Dois homens foram presos na manhã deste domingo (14) no Jardim Lorena, em Arapongas, depois de tentarem invadir uma casa e disparar um tiro contra o morador.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), a vítima estaria em sua residência com a esposa e outros conhecidos fazendo uso de bebidas alcoólicas, quando por volta das 7h30 da manhã, os dois suspeitos começaram a brigar por causa de uma mulher. O dono da casa contou que acabou entrando na briga e os três entraram em vias de fato. Depois da confusão, os dois homens foram embora em veículo Ford Ka.

Ainda de acordo com o relatório da PM, minutos depois, os dois suspeitos que saíram no carro, retornaram ao local com uma arma, e passaram a fazer ameaças contra o morador, que se recusou a sair de dentro da residência. Um dos suspeitos então pulou o portão e começou a quebrar a porta da frente quebrando o vidro da porta e efetuou um disparo na direção da vítima, atingindo a parede da casa. Depois, os dois suspeitos fugiram.

A vítima informou aos policiais o local onde os suspeitos estariam, no Conjunto Novo Centauro. A equipe foi até o local e encontrou os suspeitos e a arma usada para a ameaça escondida dentro da casa de um deles. Os dois suspeitos, juntamente com a arma, foram encaminhados para a delegacia da cidade.