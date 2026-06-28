Dois homens são presos com maconha e crack após tentarem fugir da GM

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sábado (27), em Arapongas. A prisão ocorreu na Avenida Maracanã, na região do Parque Industrial I, após a dupla tentar desviar de uma patrulha de motos da Guarda Municipal.

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Os agentes realizavam rondas pela zona leste da cidade quando desconfiaram dos ocupantes de uma motocicleta. Ao notar a aproximação da equipe, o piloto tentou mudar o trajeto bruscamente. Durante a abordagem, o passageiro manteve as mãos escondidas, desobedeceu às ordens iniciais dos guardas e jogou um pacote no chão, ao lado do veículo.

Ao inspecionar o material descartado, a equipe constatou que se tratava de uma embalagem plástica contendo 22,5 gramas de maconha e 5 gramas de crack. Além das drogas, foram encontrados R$ 92 em dinheiro com o passageiro. Ele assumiu ser o dono dos entorpecentes e relatou ter vindo da cidade vizinha de Rolândia. Já o piloto, que estava com a documentação do veículo em dia, afirmou que estava apenas dando uma carona até a casa de um amigo.

Devido à quantidade de drogas e à tentativa de fuga, ambos receberam voz de prisão. Como demonstraram exaltação no momento da prisão, os guardas precisaram utilizar algemas para garantir a segurança da equipe e dos próprios detidos.

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A dupla foi encaminhada para a delegacia de Arapongas, juntamente com a motocicleta, o dinheiro e as drogas apreendidas, para que as providências legais fossem tomadas.



