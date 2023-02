Dois homens são presos com cigarros contrabandeados, em Arapongas

Da Redação

Cerca de 30 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidas

Em operação em conjunta com agentes da Polícia Federal (PF), equipes da ALI do 15º BPM e 11CIPM e Rotam da 7CIPM, dois homens foram presos com uma carga de cigarros contrabandeados, na noite desta segunda-feira, 27, na PR 218, em Arapongas.

Segundo o relatório da polícia, as equipes realizaram a abordagem de dois veículos, sendo um deles carregados com cerca de 30 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de um segundo veículo, que era o batedor da carga apreendida.

Ambos os condutores são moradores da cidade de Rolândia. Eles foram presos e encaminhados, juntamente com os veículos e o contrabando para a Polícia Federal, em Londrina.

